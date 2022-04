Addio a Gilbert Gottfried, l'attore comico della saga "Piccola Peste"

Ad annunciarlo è stata la famiglia con un post sulla pagina Twitter ufficiale del comico: “Oltre a essere una delle voci più riconoscibili della comicità, Gilbert era anche uno splendido marito, fratello, amico e padre di due figli piccoli. Anche se oggi è un giorno triste per tutti noi”, è l’appello dei familiari, “per favore continuate a ridere a squarciagola in suo onore”.

Apprezzato proprio per il suo umorismo

Gottfried

sarebbe morto per una forma di insufficienza cardiaca causata da una malattia genetica di cui soffriva da tempo, ovvero la distrofia miotonica di tipo 2, una malattia neuromuscolare che causa problemi respiratori e al cuore.

Nei tre film della saga

"Piccola Peste",

gor Peabody il cattivissimo impiegato dell’agenzia di adozioni, quello di preside e poi di dentista.

rispettivamente del 1990, 1991 e 1995, grazie ai quali è diventato famoso anche in Italia, l'attore ha interpretato il ruolo di IIn America era conosciuto anche e soprattutto per aver doppiato il personaggio di Iago nel film "Aladdin".



Aveva recitato anche in "Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II" con la regia di Tony Scott nel 1987 e, sempre con ruoli comici, in "Don, un cavallo per amico" (1988), "Le avventure di Ford Fairlane" (1990), "Senti chi parla 2" (1990).

