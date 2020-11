Addio a Gigi Proietti: i messaggi social di fan e colleghi

La commozione per la scomparsa dell'attore invade i social e sono tantissimi a rendere omaggio al suo talento istrionico e totale, citando anche le battute e i personaggi più celebri dell'infinita galleria di ritratti consegnati alla storia dello spettacolo, dal Cavaliere nero al "whisky maschio senza raschio". "Andarsene nel giorno dell'80esimo compleanno, una mandrakata", scrive un utente su Twitter.

Profondo dolore e grande tristezza per la morte di #GigiProietti . Con lui perdiamo un pezzo di anima della nostra città. In questo momento siamo vicini alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato. Roma non lo dimenticherà mai. pic.twitter.com/gzhQ7fDEZe

Mattatore istrionico e cantore della romanità di cui rappresenta sfaccettature e memoria. È stato nostro ospite innumerevoli volte e protagonista di un esilarante Incontro Ravvicinato nel 2017. Grazie per tutte le risate, ci mancherai Gigi! #GigiProietti #2novembre pic.twitter.com/QujVuzvEZx

È un lunedì più triste per tutto il Paese. #gigiproietti oggi compiva 80 anni e, in questo stesso giorno, ci ha lasciati, creando un vuoto immenso che colmeremo solo con il suo ricordo. Attore profondo, mai eccessivo. Ci ha fatto sorridere e riflettere. E lo farà ancora. pic.twitter.com/mhyNgxCWqk

#gigiproietti Quando ci lascia un personaggio pubblico, un gigante come Proietti nella sua arte, siamo tutti più tristi. Ci dispiace davvero. Ognuno di noi lo ricorderà con un sorriso. Che la terra ti sia lieve! pic.twitter.com/pt0Y53equI

Grazie, grande #GigiProietti . Ogni donna e uomo dello spettacolo ti deve molto. Oltre il teatro, il tuo regno. Faro per i tantissimi giovani che ti amavano. Alzarsi in piedi e applaudire forte. pic.twitter.com/gYDAkHbUa2

Se n'è andato un grande. Grandisismo. Attore con la A maiuscola, improvvisatore fenomenale. Al cinema ha fa regalato personaggi memorabili, in Tv successi travolgenti, ma credo che sul palco fosse interamente se stesso. Altra categoria. Che la terra gli sia lieve. #gigiproietti pic.twitter.com/DrJy1knFmz

#GigiProietti se n'è andato proprio oggi, giorno dei suoi 80 anni. Un maestro per il teatro italiano, un re di Roma

“Potrei esserti amico in un minuto, ma se nun sai ride mi allontano. Chi non sa ride, mi insospettisce.” Ciao Gigi te ne vai nel giorno del tuo compleanno, grandioso anche nella morte. Sipario per il più grande. #GigiProietti pic.twitter.com/KqPF7uFg7G

Mai più un #Gigante così. Lo abbiamo avuto. Non ce n'è e non ce ne sarà mai più uno uguale #GigiProietti Applausi che non finiscono, applausi e lacrime, applausi e infinitamente grazie, Attore vero e Uomo generoso. pic.twitter.com/OgGeEdNIGr

Gigi dimmi che è ‘na mandrakata. #gigiproietti non c'è più e mi dispiace tanto. pic.twitter.com/MjPkBpfw3U

Se ne va il numero uno tra i numeri uno. Istrionico, profondo, severo quando necessario, brillante, ha accompagnato la vita di ogni Italiano, e l'ha resa più piacevole ed esilarante durante ogni apparizione in tv o performance teatrale. Arrivederci #Gigi , mancherai. #gigiproietti pic.twitter.com/mDkciPzyev

Gassman: "Ciao Maestro" - "Ciao Maestro e amico. RIP", scrive Alessandro Gassmann postando una foto che lo ritrae in montagna accanto a Proietti. "Non poteva esserci risveglio peggiore. Oggi, nel giorno stesso del suo 80esimo compleanno, ci ha lasciato per sempre Gigi Proietti", e' l'addio di Rita Pavone, che ha "amato tantissimo il talento ma anche l'umanità di quest'uomo con cui ho avuto la grande gioia di lavorare. Addio Gigi. Ci mancherai tantissimo. RIP".



Cremonini: "Faro per i giovani" - "Senza parole... Questa volta l'inchino a #gigiproietti lo facciamo tutti noi", scrive Fabio Fazio. "Grazie, grande #GigiProietti. Ogni donna e uomo dello spettacolo ti deve molto. Oltre il teatro, il tuo regno. Faro per i tantissimi giovani che ti amavano. Alzarsi in piedi e applaudire forte", è il saluto di Cesare Cremonini. "Addio Gigi. Sullo schermo eri quello che perdeva ai cavalli. Oggi, pero', a perderti e a perdere

siamo tutti noi", queste le parole di addio di Enrico Vanzina.



Il ricordo della politica - L'omaggio arriva anche dalla politica. "Andarsene nel giorno dei suoi 80 anni è l'ultimo colpo di teatro di un artista straordinario: addio a Gigi .Proietti", si legge in un tweet di Matteo Renzi. E Paolo Gentiloni: "#GigiProietti se n'è andato proprio oggi, giorno dei suoi 80 anni. Un maestro per il teatro italiano, un re di Roma". "Attore profondo, mai eccessivo. Ci ha fatto sorridere e riflettere. E lo farà ancora", il pensiero della sindaca di Torino Chiara Appendino. "Con lui perdiamo un pezzo di anima della nostra città. Roma non lo dimenticherà mai", il messaggio della sindaca Virginia Raggi.

"Gigi era davvero un talento immenso, capace di unire, in un sorriso speciale, il nostro Paese" è il tweet del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. - "Con Gigi Proietti scompare un grande protagonista della commedia italiana, un uomo di cinema e di teatro che ha vissuto intensamente la sua arte", così il ministro Dario Franceschini.