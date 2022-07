Addio a Franco Zucca: dal grande cinema alla tv, una vita per il doppiaggio

Avrebbe compiuto 70 anni il 26 agosto. Tra i nomi più celebri a cui ha prestato la voce ci sono Ben Kingsley, Michael Caine, John Lithgow, Bruce Dern e Raul Julia . Ma Zucca ha lavorato non solo per il cinema: sua la voce di numerosi personaggi di celebri serie tv come " Otto sotto un tetto ", " La signora in giallo ", " Star Trek" e " Il trono di spade ".

Nato a Trieste nel 1952, zucca aveva iniziato la carriera come attore teatrale sui palcoscenici della sua città, per poi approdare ai teatri di Roma e Catania. La sua voce calda e profonda si è adattata alla perfezione per personaggi rimasti nella memoria del cinema. Dal Ben Kingsley di "

Schindler's List

La famiglia Addams

Grazie, signora Thatcher

Nel nome del padre

" al Gomez di Raul Julia ne "" uno e due, passando per Pete Postlethwaite in "" e "". Michael Caine, solitamente doppiato da Dario Penne, prese invece la sua voce in "Rumori fuori scena".

Ma Zucca ha lavorato a tutto campo: nei film d'animazione ("

A Bug's Life - Megaminimondo

Monsters & Co.

Otto sotto un tetto

Law & Order - I due volti della giustizia

In viaggio nel tempo

", "" e "L'era glaciale", così come nei telefilm. Gli appassionati ricorderanno la sua voce legata a Reginald VelJohnson nella sitcom "", a Jerry Orbach e George Dzundza in "", a Dean Stockwell in "". Più di recente aveva doppiato personaggi in "Better Call Saul" e "Il trono di spade".