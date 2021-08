Addio a Dennis Thomas, fondatore dei Kool & The Gang

E' morto nel sonno nella sua casa in New Jersey all'età di 70 anni Dennis Thomas , tra i fondatori di uno dei gruppi dell'R&B e del funk divenuti cult nell'era della disco music, i Kool & the Gang. A dare la notizia ai fan è stata la band, ancora oggi in attività, attraverso la propria pagina Facebook.

Conosciuto anche come Dee Tee, Thomas era nato il 9 febbraio 1951 a Orlando, in Florida. Sposato con Phynjuar Saunders Thomas ed era residente da lungo tempo a Montclair, NJ. Oltre alla donna con cui ha condiviso gran parte della sua vita, gli sono sopravvissuti la figlia Tuesday Rankin, i figli David e Devin, due delle sorelle e nutrito gruppo di nipoti. "Amato per i suoi vestiti e cappelli alla moda e il suo comportamento rilassato. Una personalità enorme", ricordano i membri della band nel loro post social.

Sassofonista contralto, flautista, percussionista, stilyst della band e maestro di cerimonie durante i live, nella vita privata Dee Tee era molto riservato. La sua ultima apparizione pubblica risale al 4 luglio, durante lo show di apertura dell'Hollywood Bowl di Los Angeles insieme agli altri membri dei Kool & the Gang.

La band è nata nel 1964 dall'incontro di 7 adolescenti: i fratelli Ronald Bell e Robert "Kool" Bell, e gli amici Dennis Thomas, Spike Mickens, Ricky Westfield, George Brown e Charles Smith, che crearono una miscela musicale unica di jazz, soul e funk. Durante la sua lunga carriera la band ha collezionato successi e riconoscimenti tra 2 Grammy, sette American Music Awards, 25 successi R&B nella Top Ten e sono entrati a far parte della Hollywod Walk of Fame. La loro musica accompagna film cult come Rocky, Saturday Night Fever e Pulp Fiction.

Thomas era uno dei sassofonisti del gruppo ed ha contribuito alla nascita e al successo di brani indimenticabili come Get Down On It e Celebration, che tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 hanno fatto ballare un'intera generazione. Nel 2020 se n'era andato un altro dei cofondatori della band, Ronald "Khalis" Bell, anch'egli sassofonista.

