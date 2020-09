Addio a Ronald "Khalis" Bell, co-fondatore dei Kool & The Gang

E' morto improvvisamente a 68 anni Ronald "Khalis" Bell , forza trainante di uno dei gruppi funk di maggior successo, i Kool & the Gang , L'annuncio della scomparsa è stato dato da Sujata Murthy della Universal Music Enterprise senza tuttavia precisare le cause del decesso. Il musicista e cantante statunitense aveva fondato il gruppo insieme a suo fratello Robert: mescolando jazz, funk, R&B e pop sono stati fra i più noti gruppi degli anni 70 e 80 con successi mondiali come "Celebration" e "Jungle Boogie",

I Kool & the Gang si formarono nel 1964 a Jersey City e dopo il debutto omonimo nel 1970, la loro esplosione commerciale avvenne nel 1974, quando uscì l'album "Wild and Peaceful", grazie a singoli come "Jungle Boogie", che in futuro verrà utilizzata in "Pulp Fiction" da Tarantino.



Dopo l'altro album di grande successo, "The Spirit Of The Boogie" (1975), la band abbandonò la musica funk e virò verso la disco-music. Nel 1980 il disco "Celebrate!" (con i brani "Fresh" e "Celebration") scalò le classifiche. La band replicò il successo con l'album del 1984 "Emergency".

Dopo "Forever" del 1986 si fermarono dopo l'abbandono del cantante James "JT" Taylor e Ronald Bell. Entrambi ritornarono in seguito, ma la vena creativa non è stata più quella di un tempo: l'ultimo album pubblicato dai Kool & The Gang è "Still Kool". del 2007.





