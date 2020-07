Achille Lauro esce allo scoperto con la nuova fiamma 

Achille Lauro ha festeggiato il suo 30esimo compleanno trascorrendo una giornata al mare a Sabaudia . Una festa per pochi intimi dove è comparsa, come mostrano le foto del settimanale " Chi ", anche una ragazza misteriosa. Una nuova fiamma, bella e tatuata che l'artista coccola, abbraccia e bacia continuamente. Sul palco, grazie al look androgino, gioca sulla sua sessualità. Nella vita privata però Achille ha le idee chiare...

Intanto per il 24 luglio è stata annunciata l'uscita del suo nuovo album, "1990". "Targato Elektra Records guidato da me. 7 Hit mondiali. Vecchi e nuovi amici insieme ai pilastri della musica Dance anni ‘90" ha scritto sulla sua pagina social, postando le foto in versione bambolotto con completino metallizzato e stivaloni con tacco a spillo. E questo è solo uno dei suoi progetti in uscita: "Sto lavorando a due nuovi album. Con il primo ci divertiremo, con il successivo cambieremo la musica italiana", ha fatto sapere.

Non solo. Lauro ha annunciato lo spostamento del tour 2020 che slita, sempre in ottobre, nel 2021 e toccherà le città di: Milano (16 ottobre 2021 – Lorenzini District), Venaria, TO (18 ottobre 2021 - Teatro Concordia), Cesena (21 ottobre 2021 – Nuovo Carisport), Napoli (23 ottobre 2021 – Casa della Musica), Firenze (26 ottobre 2021 – Tuscany Hall). Si concluderà con una doppia data a Roma, al Palazzo dello Sport, il 29 e il 30 ottobre.

