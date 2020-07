I 30 anni di Achille Lauro, provocatore senza etichette

"Reginetta del Punk, Re del Rock, Stella del Pop", così si descrive su Instagram Achille Lauro , al secolo Lauro De Marinis, che l'11 luglio compie 30 anni. Dalla periferia di Roma al successo il passo è stato breve: esploso come trapper, pochi anni dopo è diventato icona glam. Chi lo ama e chi lo odia, ma di certo stupisce: sul palco di Sanremo ha lasciato tutti a bocca aperta per due anni di fila. Sui social propone infinite versioni di se stesso. L'ultima è Ken, o forse Barbie: a lui le etichette, soprattutto quelle di genere, non vanno giù.

Non solo i 30 anni, Achille ha altri motivi per festeggiare. Il video del suo ultimo singolo "Bam Bam Twist" ha sfondato in solo qualche giorno il milione di visualizzazioni su YouTube. Invece sono ben 10 milion le visualizzazioni della clip dell'altro grande successo recente di Lauro, "16 marzo", un omaggio agli anni Novanta.

E' iniziato il count down per il nuovo album di Achille Lauro. Sul suo profilo Instagram è infatti apparsa la data del 12 aprile, che potrebbe essere quella di uscita del disco. Dopo Sanremo e le polemiche legate al suo brano "Roll Royce", il trapper ha fatto piazza pulita del suo passato social e cancellato tutte le foto da Instagram. Nelle ultime ore ha condiviso con i follower scatti nostalgici di lui da piccolo e gli stessi ricordi d'infanzia riempiono anche le sue stories. Un indizio del suo nuovo progetto musicale?

Per il 24 luglio, poi, è stata annunciata l'uscita del suo nuovo album, "1990". " Targato Elektra Records guidato da me. 7 Hit mondiali. Vecchi e nuovi amici insieme ai pilastri della musica Dance anni ‘90" ha scritto sulla sua pagina social, postando le foto in versione bambolotto con completino metallizzato e stivaloni con tacco a spillo. E questo è solo uno dei suoi progetti in uscita: "Sto lavorando a due nuovi album. Con il primo ci divertiremo, con il successivo cambieremo la musica italiana", aveva fatto sapere.

Per festeggiare il suo terzo decennio, Lauro aveva in programma il live speciale "30 anni di Roma" nella Capitale il 31 ottobre 2020. A causa del coronavirus l'evento è slittato: ora è in calendario con una doppia data, 29 e 30 ottobre 2021. La festa è solo rimandata.

