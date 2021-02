Achille Lauro anticipa il nuovo album con il singolo "Solo noi": "Dedicato alla mia generazione"

Francesco Faraci

Mentre è atteso come ospite fisso sul palco di Sanremo, Achille Lauro annuncia l'uscita di "Solo noi" come "il primo singolo che anticipa il nuovo me stesso". Nella presentazione l'artista racconta: "Ho messo da parte chi ero. Sto rinascendo per l'ultima volta perché voglio lasciare una traccia eterna". Il brano arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali di streaming e download, e anticipa il suo sesto disco di inediti, in uscita in primavera.