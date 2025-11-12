Grazie a un forte seguito di teenager, i Kiss nel periodo di Frehley pubblicarono undici album che ottennero le certificazioni d'oro o di platino. In totale la band ha venduto oltre 100 milioni di album e nel 2014 è stata inserita nella Rock & Roll Hall of Fame. Protagonista nei primi anni di molti celebri assolo dei Kiss, nel 1982 Frehley aveva lasciato il gruppo per divergenze artistiche e problemi di droga, pur continuando a suonare da solista con brani come Back in the New York Groove e Into the Night, e poi fondato il complesso Frehley's Comet. Nel 1996 aveva partecipato alla reunion della formazione originale dei Kiss, che durò fino al 2002, anno in cui 'Ace' uscì nuovamente dal gruppo.

