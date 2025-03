L'"Accabadora" di Michela Murgia a teatro: "Una storia d'amore tra una figlia e una madre"

Sebbene il romanzo sia spesso ricordato per due temi estremamente attuali quali eutanasia e adozione, nella messinscena firmata da Veronica Cruciani e Carlotta Corradi l'accento viene posto sul rapporto madre-figlia, inevitabilmente destinato a uno strappo, a un momento in la bambina diventa donna, fino a diventare madre della madre. Il punto di partenza è quindi la fine del romanzo, quando Maria torna in Sardegna, intrappolata nel suo essere figlia e si ritrova a dover essere madre. Tutta l’intensità di quest’ultimo tempo accanto alla Tzia è dato dai passaggi non compiuti, dalle cose non dette, le accuse non fatte, l’amore non richiesto. Una volta affrontate le negazioni, Maria è pronta a esplodere in un gesto finale che è un ultimo ed essenziale atto d’amore che la figlia d’anima compie verso sua madre, e che la farà diventare una donna.