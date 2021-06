A Bergamo con "Lazzaretto Estate 2021" due mesi di teatro e musica dal vivo

Parte giovedì 17 giugno, con una serata speciale a ingresso gratuito, la rassegna " Lazzaretto Estate 2021 ", che si tiene all'interno dello spazio dell'antico lazzaretto di Bergamo. In programma "Seconde vite" talk con Mara Maionchi e Giorgio Gori alla scoperta delle seconde vite dei due protagonisti: storie e aneddoti che collegano la vita di Mara e quella dell'oggi sindaco della città. In due mesi la rassegna presenterà 22 spettacoli di teatro, cabaret, jazz, e grande musica con protagonisti di rilievo nazionale, dai The Kolors a Gianna Nannini, da Arisa a Noemi e Giusy Ferreri.

L’intervista a Mara Maionchi e Giorgio Gori sarà moderata da Gianluca Gazzoli conduttore televisivo e speaker radiofonico. A seguire "La Meccanica dell’allegrezza", un concerto a cura di Graziano Gatti Quadri e Upper Lab: ispirato alle tradizioni bergamasche sarà metafora di quello che è stato vissuto durante la pandemia a ritmo di jazz, rock e improvvisazione.

Nei prossimi giorni si prosegue con teatro e musica. Venerdì 18 giugno sarà la volta di "Maxima. Solo la luna ci ha visti passare": Maxima parte dalla Siria per raggiungere l'Olanda nel 2015. E' una ragazza di 14 anni, in spalla uno zaino troppo grande e al collo il foulard della madre. Un viaggio fatto di confini mutevoli, di controlli, di piedi che sanguinano, di lunghe attese e preghiere sotto la luna del Mar Egeo. Al termine sarà possibile partecipare a una conversazione con Maxima Lava Suleiman, con l’autrice del libro Francesca Ghirardelli e con i protagonisti dello spettacolo teatrale.

Sabato 19 giugno, concerto dei The Kolors che torneranno ad esibirsi dal vivo in tutta Italia con il loro "Cabriolet Panorama Tour". Poi sino al 21 agosto un fitto programma di cabaret, con artisti come Raul Cremona Leonardo Manera e Gioele Dix di musica jazz, di musica classica, di pieces teatrali a cura di realtà importanti del territorio tra cui Fondazione Teatro Donizetti, Festival Pianistico, Festiva l DeSidera, Teatro Caverna, Teatro Ex Drogheria e concerti di grandi artisti del calibro di Gianna Nannini, Arisa Noemi, Giusy Ferreri, Enrico Nigiotti e tanti altri ancora da annunciare.

Come per la scorsa edizione, si è privilegiata una politica di prezzi dei biglietti calmierati per favorire il più possibile la partecipazione di tutta la cittadinanza, con un range che va dai 5 ai 22 euro, a seconda della tipologia dello spettacolo.

