Villa Manin Estate 2021, oltre 20 appuntamenti tra concerti e spettacoli teatrali 

Ufficio stampa

Villa Manin Estate, diventata l’anno scorso un modello per la ripartenza degli spettacoli dal vivo, annuncia l’intero cartellone dell'edizione 2021. La rassegna di eventi che si svolge nel parco di Villa Manin a Codroipo (UD) prenderà il via venerdì 25 giugno tra concerti, spettacoli teatrali e attività per bambini fino al 28 agosto: oltre 20 appuntamenti in due mesi alla scoperta del patrimonio artistico e naturalistico della villa.