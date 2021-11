A 40 anni ha ancora un lato B da lolita, riconosci la popstar?

Null'altro indosso se non un perizoma giallo per Britney Spears, che torna a pubblicare scatti piccanti. La popstar, che compirà 40 anni il 2 dicembre, sfoggia sui social un lato B super tonico e curve sexy in alcune immagini di schiena. "Ho usto una macchina fotografica vera per la prima volta...", scrive la cantante: "L'ho messa sul supporto con un timer e ho ottenuto questa". E mentre lei si diletta nell'arte della fotografia mostrando le sue forme, in tribunale i giudici stanno preparando la prossima udienza, che si terrà a giorni, per confermare o meno la fine della controversa tutela del padre Jamie Spears.

L'uomo, 69 anni, è stato sospeso provvisoriamente dalla supervisione del patrimonio della figlia, che ammonta a 60 milioni di dollari, il 29 settembre. La sentenza è arrivata dopo una dura battaglia tra Britney, il suo avvocato, Mathew Rosengart e una schiera di sostenitori facenti parte del movimento #FreeBritney. Venerdì 12 novembre la sentenza definitiva.

“Questa settimana sarà molto interessante per me", ha scritto la popstar in un post poche ore dopo gli scatti piccanti, esprimendo tutta la sua apprensione nell'attesa della decisione del tribunale: "Non ho mai pregato così tanto per qualcosa nella mia vita, come per questo momento", ha aggiunto pubblicando un dipinto di Hans Zatka.