A 40 anni dall'uscita rinasce "Dalla": versione tirata a lucido per un album oltre le mode

LEGGI ANCHE: Cesare Cremonini si ascolta cantare Lucio Dalla e si commuove

"Mentre ascolto Dalla, mi sento sospesa in un limbo temporale in cui tutto e niente accadono simultaneamente - racconta Camilla Ferrari - dove la notte è protagonista e intesa non solo come assenza di luce, ma anche come metafora di un'emozione. Uno specchio del giorno, in cui Lucio si immerge completamente per creare i propri brani e in cui trova ispirazione per esprimere quella profonda semplicità che il quotidiano riusciva a comunicargli. Ed è proprio dalla notte, dal quotidiano e dalla vita personale di Lucio che è partita la mia esplorazione di Bologna e dei suoi luoghi."

Ufficio stampa

"E' un disco nato in un momento di solitudine del cantante, le canzoni sono senza tempo e spero che in futuro nelle scuole si studi Lucio Dalla" ha detto Ricky Portera, all'epoca chitarrista degli Stadio, il gruppo che collaborò alla realizzazione dell'album risultando fondamentale per il sound finale del lavoro. Il progetto è accompagnato anche dall'uscita di un video inedito, quello del brano "Futura", diretto da Giacomo Triglia e visibile su YouTube dal pomeriggio del 9 novembre.

Ufficio stampa

Il disco è stato rimasterizzato negli Studi Fonoprint di Bologna da Maurizio Biancani. Il campionamento digitale del master tape originale fatto a 192khz e 24 bit, ha permesso di recuperare appieno le sonorità originali, non falsate da precedenti interventi.

POTREBBE INTERESSARTI: