La Legacy Edition di "Lucio Dalla" celebra i 40 anni dell'album

"Stella di mare" , "Milano" , "Anna e Marco" , "Cosa sarà" , "L'anno che verrà" . Sono passati 40 anni da queste canzoni e dalle altre che compongono l'album omonimo di Lucio Dalla del 1979. Riascoltandole ancora oggi rimangono sempre fresche e contemporanee, figlie di un genio assoluto del panorama italiano. Per festeggiare l'anniversario, torna nei negozi il capolavoro del cantautore con la "Legacy Edition", un’edizione limitata rimasterizzata e arricchita da 3 brani in versione inedita.

Lucio Dalla è stato un cantautore originale e non allineato che ha creato qualcosa che prima non c'era: canzoni che sono state rivoluzionarie.

“Lucio Dalla - Legacy Edition” contiene oltre alle tracce originali, tre bonus track scovate tra i suoi master conservati in Germania: "Angeli" nella versione in studio, "Stella di mare" una demo della versione in inglese, "Ma come fanno i marinai" con Francesco De Gregori nella versione inedita registrata in studio.

A corredo della ristampa, rimasterizzata negli Studi Fonoprint di Bologna da Maurizio Biancani (che ha trattato anche il disco originale insieme a Lucio Dalla nel 1979) c'è un libretto di 24 pagine con le illustrazioni originali del fumettista Alessandro Baronciani (un disegno per ogni canzone e tanti piccoli dettagli) e i testi di John Vignola e gli interventi di tre cantautori contemporanei come Colapesce, Dente e Dimartino. Tra i suoi master conservati in Germania Sony Music Italia ha scovato tre inediti confluiti,

Il brano "Angeli", in rotazione in radio, è accompagnato da un video realizzato con i disegni di Alessandro Baronciani.