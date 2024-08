Modugno ha scritto e inciso circa 230 canzoni, interpretato 38 film per il cinema, 7 per la televisione nonché recitato in 13 spettacoli teatrali e condotto programmi televisivi. Ha vinto quattro Festival di Sanremo. Ma quello che resterà indimenticabile è il primo, datato 1958, con il brano 'Nel blu dipinto di blu', ribattezzato in tutto il mondo 'Volare'. Trionfa a Sanremo insieme con Johnny Dorelli. Il testo di questa canzone fu da lui scritto assieme a Franco Migliacci, con il quale coopero' in molti momenti della carriera, giungendo ad altri risultati di successo come 'Addio... addio'. Il brano tradotto successivamente in ben 13 lingue ha successo in tutto il mondo. Un altro suo pezzo indimenticabile e' 'Vecchio frack'. Modugno e' tra gli artisti italiani che hanno venduto piu' dischi, con oltre 70 milioni di copie. Un altro record riguarda la commedia musicale 'Rinaldo in campo' di Garinei e Giovannini, di cui compose anche le musiche pubblicate nell'album omonimo che fu definito: "Il più grosso successo teatrale di tutti i tempi avvenuto in Italia". Nel 1964 vinse il Festival di Napoli con Ornella Vanoni con la canzone 'Tu si' 'na cosa grande'. Un'altra canzone che rimarrà immortalata nel tempo è 'La Lontananza', scritta con Enrica Bonaccorti. Nel 1968 c’è pero' il neo della non ammissione al Festival di Sanremo con la canzone 'Meraviglioso', decisione presa dalla giuria selezionatrice presieduta da Renzo Arbore. Fu definito un brano non adatto al Festival. In realtà l'unico timore della giuria fu quello di non riportare l'atmosfera del suicidio a Sanremo dopo il caso dell'anno prima di Luigi Tenco. Nel 1975 un'altra performance indimenticabile. Con la piccola Francesca Guadagno incide 'Piange il telefono', un brano che commuove gli italiani.