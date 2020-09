Lampedusa, in vendita la villa appartenuta a Domenico Modugno

Morì proprio tra quelle mura, a Lampedusa, ventisei anni fa . In quell'isola Domenico Modugno aveva scelto di vivere; lui, pugliese di nascita ma siciliano d'adozione, esportava proprio da quella terra la canzone italiana nel mondo. Ora la villa della Spiaggia dei Conigli è in vendita. Si tratta di 220 metri quadri di abitazione a due passi dal mare, con mille metri quadri di giardino popolato da palme e bouganville. A darne notizia il sito immobiliare Casa.it. La meravigliosa dimora quando fu acquistata da "Mr Volare" negli anni Settanta era poco più di un rudere.

"La piscina di Dio" definiva il mare di Lampedusa Domenico Modugno. E la villa a lui appartenuta e ora in vendita, unica costruzione su quella spiaggia, si trova proprio all’interno della Riserva naturale dell’Isola di Lampedusa, un’area dall'altissimo valore paesistico e ambientale.

L'immobile, messo in vendita dall’agenzia immobiliare La Commerciale srl, Exclusive Affiliate of Christie’s International Real Estate, è costituito da due corpi, con una superficie di circa 220 metri quadri. Quando fu ristrutturato, di quel rudere in partenza si mantennero le caratteristiche tipiche dei dammusi isolani, con murature esterne in pietra a vista, coperture piane con piccole volte centrali, patii e verande con coperture in legno.

Tuttora consta, infatti, di veranda, terrazzi e un patio per un totale di 120 metri quadri circa, tra loro uniti da un patio al piano terra e da una terrazza al primo piano che si affacciano direttamente sulla spiaggia.