"Sono un uomo", arriva il primo singolo di Vladimir Luxuria

Vladimir è ben consapevole dei pregiudizi, ma va dritta per la sua strada: "Sicuramente qualcun penserà: 'questa ha fatto la parlamentare, la televisione, le battaglie per i diritti civili e ora vuole fare pure la cantante?' Ebbene sì, voglio fare anche la cantante!".

E lo fa a partire da un singolo che affronta la questione del genere in modo molto ironico: "E' una critica ironica a un certo modo, ancora molto presente, di sentirsi non uomo, ma macho, con tutte le donne ai propri piedi. Poi, cantata da me, diventa ancora più ironica, ovviamente. Non sono infatti una cantante canonica ma d'altronde, nella vita, non sono stata mai canonica in nulla".