"Maleficent: Signora del Male", Angelina diventa malefica: guarda il backstage

Bella, altera e terribilmente maligna. Angelina Jolie, nei panni di "Maleficent: Signora del Male", sta per tornare. Il nuovo film sarà nelle sale italiane il 17 ottobre, ma Disney ha cominciato a stuzzicare la curiosità dei fan postando un video dalla sala make up dell'attrice premio Oscar. Un backstage in cui viene mostrato come la star hollywoodiana viene trasformata in fata nera e spaventosa...