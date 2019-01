"Mai Morti", all'Elfo i racconti di un fascismo mai pentito: uno spettacolo per non dimenticare

All'Elfo Puccini di Milano dal 24 gennaio al 10 febbraio va in scena "Mai Morti", uno spettacolo che non può lasciare indifferenti. Il testo di Renato Sarti, autore impegnato sui temi della memoria storica, ripercorre attraverso i racconti di un uomo “mai pentito”, episodi della nostra storia ampiamente documentati, per far riflettere su come in Italia il razzismo e la xenofobia siano ancora ben piantati, visibili a occhio nudo e difficili da estirpare. In scena, Bebo Storti dà voce e corpo a un nostalgico delle “belle imprese” del ventennio fascista, ma che oggi è impegnato in prima linea contro extracomunitari, zingari, dorgati.