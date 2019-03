"Le ultime lune" al Carcano di Milano, Andrea Giordana racconta la vecchiaia

Fu Marcello Mastroianni , nella sua ultima prova d'attore, a interpretare " Le ultime lune" , in scena al Carcano di Milano da giovedì 7 a domenica 17 marzo. Oggi a far rivivere la poesia del testo firmato da Furio Bordon nel 1995 è Andrea Giordana, in compagnia di Galatea Renzi e del figlio Luchino Giordana.

La vecchiaia con i suoi fantasmi, mentre il protagonista trasloca dall'abitazione del figlio e della nuora alla dimora "definitiva" della casa di riposo, è il tema di riflessione del regista Daniele Salvo, che racconta le passioni e le ore dell'anziano professore incamminatosi sul viale del tramonto.



Il ricordo della moglie persa da tempo, la compagnia delle vecchie fotografie, le stanze solitarie, le note di Bach e gli adorati fumetti sono le "lune" che si alternano nel cielo del protagonista. Che rilegge quel grande tabù dei giorni nostri chiamato appunto vecchiaia, l'età della lentezza, della solitudine, del lento spegnersi della fiamma.



"E invece - commenta il regista - la vecchiaia è un privilegio, un momento della vita in cui tutte le linee convergono verso un punto sospeso sul filo dell'orizzonte. E' il termine di un progetto e l'inizio di un nuovo cammino. Coincide con la condizione del poeta, che dà scandalo, non serve, dà fastidio. Troppo ingenuo, fragile, vero. E soprattutto, come il vecchio, il poeta sa dire la verità".



Vecchiaia è guardare la poesia della vita e coglierne la bellezza e il significato. Lasciandosi illuminare dalle ultime lune della vita, quelle che alla vita danno significato.



Le ultime lune di Furio Bordon

con Andrea Giordana, Galatea Renzi, Luchino Giordana

Scene Fabiana Di Marco

Costumi Martina Piezzo

Disegno luci Giuseppe Filipponio

Regia Daniele Salvo

Produzione Palcoscenico Italiano - Centro Teatrale meridionale



Al Teatro Carcano di Milano: martedì e venerdì ore 19,30, mercoledì, giovedì e sabato ore 20,30, domenica ore 16. Per informazioni tel. 02-55181377