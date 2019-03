Cinque titoli d'opera (tra i più celebri e popolari) e tre eventi speciali, per un totale di 51 alzate di sipario con veri big della lirica mondiale. Riparte da qui l'Arena di Verona dopo il commissariamento e il triennio della legge Bray sul risanamento delle fondazioni liriche in gravi difficoltà economiche. "Le prospettive ci sono tutte" spiega il sindaco di Verona, Federico Sboarina, presidente della Fondazione Arena, citando con orgoglio numeri inequivocabili: "Ad oggi abbiamo già venduto quasi 100mila biglietti, per 23mila spettatori in più (+37%) rispetto alla stagione passata e un maggior incasso di 2.300.000 euro, pari al 39% in più rispetto a quello dello scorso anno".



Direttore musicale è Daniel Oren, che sarà anche direttore di alcune delle opere in programma. "Questa direzione musicale sancisce qualcosa di importante - dice -. Sono all'Arena dal 1984, quando ho diretto la Tosca con un cast irripetibile. Questa direzione corona 35 anni di rapporto con l'Arena". Per Oren quella di quest'anno è "un'offerta artistica di grande ricchezza e grande novità. Ho sempre pensato che non bastano Aida e Carmen. Servono grandi artisti per riempire l'Arena. L'allestimento della Traviata di Zeffirelli sarà fantastico. Rispettoso dell'opera, non come quello di certi registi di oggi".



La Gasdia invece pensa al passato per guardare al futuro. "Quando ho iniziato venivano i grandi della generazione degli anni 60 e anche 50 - sottolinea -. Per tutti i cantanti era un punto d'orgoglio venire a cantare all'Arena, tanto che veniva chiamata "la Scala d'estate". Noi vogliamo tornare a quei fasti". E i nomi per farlo ci sono tutti. A partire da Anna Netrebko, la soprano numero uno al mondo, che sarà protagonista delle prime tre recite de "Il trovatore". "Non è facile sentirla cantare dal vivo in Italia - dice la Gasdia -. La sua presenza ci è anche molto utile per convincere altri grandi cantanti a venire da noi". A partire dal tenore superstar Jonas Kaufmann, con il quale sono in corso trattative per il futuro.