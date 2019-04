"Faber Nostrum", il mondo dell'indie rilegge Fabrizio De André

"E' giusto che la sua musica vada avanti anche attraverso altri artisti - dice la Ghezzi che ha condiviso con la Fondazione Fabrizio de Andrè Onlus, il progetto coordinato da Massimo Bonelli di Icompany -. Lui ha sempre avuto fiducia nel futuro, ha sempre augurato a noi quel mondo migliore che non è riuscito a vivere. Questi artisti hanno portato le sue canzoni nel loro mondo musicale. Evviva il coraggio, anche nel tentativo di essere fedeli. E' stato un disco fatto per l'amore della musica".



E proprio dalla vedova del cantautore arriva anche la notizia di un grande concerto tributo: "Finalmente abbiamo individuato la data ma non posso ancora rivelarla - dice -. Naturalmente ci sarà spazio anche per chi fra gli artisti del disco vorrà partecipare". Per Dori Ghezzi i nuovi nomi della scena musicale "hanno avuto la fortuna di avere alle spalle forse il miglior cantautorato del mondo ma devono anche affrontare la sfida di superarlo. Io mi auguro sempre ci siano nuove rivoluzioni musicali e culturali. Oggi i ragazzi continuano a rifarsi a Fabrizio perche' ha cantato temi attualissimi. Io mi augurerei che un giorno fosse anacronistico, che certi problemi non esistano più".



Nell'album latitano le musiciste: "Fra i nomi che non se la sono sentita di partecipare, ci sono anche tre artiste. Non hanno accettato, per motivazioni diverse - dice Stefano Patara di Sony Music -. Comunque l'idea di 'Faber nostrum' non è solo di un disco ma di un hub di riproposta di Fabrizio. Il progetto rimane aperto. Se altri artisti vorranno interpretare sue canzoni, noi ci siamo per produrle".



La tracklist dell'album:

Gazzelle – Sally

Ex-Otago - Amore che vieni, amore che vai

Willie Peyote - Il bombarolo

Canova - Il suonatore Jones

CIMINI feat. Lo stato sociale - Canzone per l'estate

Ministri - Inverno

Colapesce - Canzone dell'amore perduto

The Leading Guy - Se ti tagliassero a pezzetti

Motta - Verranno a chiederti del nostro amore

La Municipàl - La canzone di Marinella

Fadi - Rimini

The Zen Circus - Hotel Supramonte

Pinguini Tattici Nucleari - Fiume Sand Creek

Artù - Cantico dei drogati

Vasco Brondi - Smisurata preghiera