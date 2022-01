"Essere John Malkovich"... non serve: l'attore ha il Green pass scaduto e l'hotel Danieli di Venezia non lo fa entrare

La legge è uguale per tutti, anche e soprattutto in tempi di pandemia. E nemmeno "essere John Malkovich" può aiutare. Il noto attore e regista americano infatti è stato respinto dall'hotel di lusso Danieli di Venezia perché il suo Green pass è risultato scaduto. In Laguna per le riprese di “Ripley”, una nuova serie tv, remake del romanzo di Patricia Highsmith, "Il talento di Mr. Ripley", l'artista aveva prenotato una suite nel prestigioso albergo, ma ha dovuto cercarsi una nuova sistemazione.