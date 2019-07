"Cats", Taylor Swift, Idris Elba, Jennifer Hudson in versione felina... ma i social insorgono

Per alcuni "è più terrificante di "It", per altri "folle e onirico" e "materiale per un incubo"... Dopo l'arrivo del primo trailer di " Cats" , remake live-action diretto da Tom Hooper, i social insorgono, tra ironici commenti e molte critiche. La trasformazione computerizzata in gatti, degli attori protagonisti Jennifer Hudson, Idris Elba, Rebel Wilson, Jason Derulo, Taylor Swift, Sir Ian McKellen e Judi Dench, ha destato molte perplessità.

In molti si sono lamentati delle dimensioni, troppo piccole, dei gatti, del seno visibile e della pelliccia poco credibile. Ed è proprio l'aspetto felino degli attori, reso possibile grazie a raffinate tecnologie di computer graphic, ad aver scatenato le polemiche.

Il film uscirà nelle sale a dicembre, ma la visione del trailer, soprattutto da parte dei giornalisti, non ha sortito l'effetto sperato. C'è chi come Kate Erbland di IndieWire, scrive su Twitter: "Non potrò mai permettere ai nostri gatti di vedere questo trailer". Scott Mendelson, critico cinematografico di Forbes, ha invece sottolineato: "Il primo trailer di Cats è terrificante e folle in modo appropriato, come un incubo causato dalle droghe diventato reale. Non vedo l'ora!".





Tratto dal celeberrimo musical di Andrew Lloyd Webber, "Cats" è la storia di una tribù di gatti, i Jellicles, che affrontano una serie di difficili decisioni, che cambiano la vita in una fatidica notte. Tra gli attori ci sono Jennifer Hudson (Grizabella), Ian McKellen (Gus il gatto teatrale), Idris Elba (l’antagonista Macavity), Judi Dench (Old Deuteronomy), Rebel Wilson (Jennyanydots), Taylor Swift, James Corden, Laurie Davidson, Mette Towley e i ballerini del Royal Ballet Steven McRae (Skimbleshanks) e Francesca Hayward (Victoria).