Idris Elba, tre giorni di festa per le nozze con Sabrina Dhowre

Con tre giorni di festa in un esclusivo resort in Marocco, Idris Elba e Sabrina Dhowre si sono giurati amore eterno. Tantissimi gli invitati alle nozze, ma erano assenti (giustificati) il principe Harry e Meghan Markle che, secondo il Mail on Sunday, hanno voluto comunque contribuire con un regalo da favola: un’opera d’arte da circa 7mila sterline.

Lui è stato eletto da People come l'uomo più sexy del mondo, e nel giorno del suo matrimonio non ha fatto eccezione: per la cerimonia era stupendo ed elegantissimo in smoking nero. Lei, attrice e modella, era splendida con i due abiti bianchi che ha sfoggiato. La coppia si è sposata il 26 aprile a Marrakech, lontano dai riflettori ma senza badare a spese: un party di lusso in uno degli hotel migliori al mondo, per un totale di tre giorni di festeggiamenti folli. Nel numero estivo di British Vogue verranno pubblicate tutte le foto della cerimonia, ma le immagini postate sulla pagina social permettono già di sognare.