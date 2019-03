"Captain Marvel" conquista tutti: la supereroina sbanca al botteghino

"Dragon Trainer" può comunque vantare un incasso totale in tre settimane che tocca i 119,6 milioni di dollari comunque sotto al budget impiegato che è di 129 milioni di dollari. In terza posizione l'ultimo episodio di Tyler Perry's , "A Madea Family Funeral" con un incasso di 12 milioni, 45,8 in due settimane di programmazione nelle sale americane. Quarto "The Lego Movie 2" con 3,8 milioni (97 in totale). Quinto, "Alita - Angelo della battaglia" con un incasso di 3,2 milioni di dollari e un totale di 78,3 milioni di dollari.