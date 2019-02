"C'era una volta il principe azzurro", al cinema la favola si ribalta

Prodotto da John H. Williams ("Shrek"), arriva nei cinema il 28 febbraio " C'era una volta il Principe Azzurro ". Prendendo amorevolmente in giro le fiabe più conosciute, il film d'animazione ha come protagonista un principe non molto convenzionale sul quale grava una strana maledizione: tutte le donne del regno si innamorano follemente di lui e per questo tutti gli uomini, invece, lo detestano.

Dopo aver conquistato i cuori delle tre principesse per eccellenza Cenerentola, Biancaneve e la Bella Addormentata, tutte e tre determinate a sposarlo, il principe dovrà partire per un lungo viaggio e affrontare tre grandi prove di coraggio che lo porteranno a capire quale sia il suo vero Vero Amore, spezzando così la maledizione.



Se non dovesse riuscire nell'impresa, prima del suo ventunesimo compleanno, l'Amore sparirà per sempre dal suo regno condannando tutti all’infelicità. In questa missione che si prospetta molto movimentata, tra tribù indigene, oracoli particolari e giganti di pietra, il Principe Azzurro sarà accompagnato da Lenore, una ladra bella e scaltra, ma stranamente è immune al suo fascino, che travestitasi da uomo lo convincerà a fargli da guida.