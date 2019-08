"Breaking Bad", arriva "El Camino" film tratto dalla serie cult e... Jesse Pinkman è in fuga

Nel breve trailer si vede il socio di malaffare di Jesse, Skinny Pete (Charles Baker), sotto torchio dalla polizia mentre afferma: "Non vi aiuterò a far tornare Jesse Pinkman in una gabbia". Nelle intense sequenze finali della serie TV Jesse fuggiva dalla sua prigionia su una Chevrolet El Camino, che diventa il titolo e il manifesto della nuova pellicola, proprio perché da questo punto ricomincia tutto.



Diventato un vero e proprio fenomeno "Breaking Bad", andato in onda per cinque stagioni dal 2008 al 2013, racconta la storia di Walter White (Bryan Cranston), professore di chimica in una scuola superiore del New Mexico, che una volta scoperto di avere un tumore non operabile ai polmoni, decide di sfruttare le sue conoscenze chimiche per "produrre" metanfetamine con un suo ex studente, Jesse Pinkman appunto, ed entrare nel business dello spaccio per far soldi e garantire una sicurezza economica alla sua famiglia. Il film svelerà cosa è successo al partner di Walter White, morto nell'ultima stagione della serie. Anche "El Camino" è scritto e diretto da Vince Gilligan, mentre non sono stati svelati gli altri attori del cast e nemmeno se Bryan Cranston, l’interprete di Walter White tornerà anche nel film in qualche modo.