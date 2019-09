"È come se fossi qui con me": Cesare Cremonini ricorda con un video su Instagram il padre scomparso

"Eri nostro padre ma eri anche il dutåur (dottore) per tutti gli altri". Con queste parole e un video su Instagram Cesare Cremonini ha voluto ricordare papà Giovanni , scomparso all'età di 95 anni. Medico di base della cittadina di San Lazzaro di Savena (Bologna), era benvoluto da tutta la comunità. In occasione del suo novantesimo compleanno, il sindaco di San Lazzaro, Marco Maccianteli, gli aveva conferito una targa per l'impegno sociale dimostrato nel corso degli anni. "È come se fossi qui con me", ha chiuso il cantante il suo ultimo saluto.

"Ha dedicato la sua vita agli altri" - "Hai visto? Dopo una vita dedicata agli altri, oggi in tantissimi vogliono dirti grazie". Cesare Cremonini ricorda con gioia l'affetto della comunità per il papà Giovanni, che lascia lui e un altro figlio, Vittorio. "Ci hai insegnato il valore dell’uguaglianza e della gratitudine nel fare parte di una comunità". Uno sguardo anche al passato e agli inizi del cantante bolognese: "Mi hai visto partire da un pianoforte più alto di me, dove mi chiedevi di suonare la sera, e mi hai visto arrivare dove ho sempre sognato. Non smetterò mai di cantarti e pensarti, perché con te il mondo era più bello. Ciao Babbo, Cesare e Vittorio".



L'attuale primo cittadino di San Lazzaro Isabella Conti racconta a Il Resto del Carlino il grande lavoro svolto negli anni dal dottor Cremonini: "Rappresentava il vero medico, quello d’altri tempi, quello che sa e può fare tutto per i pazienti. Scelse San Lazzaro come base di vita ed era un riferimento per tutti". Le parole della Conti sono riprese anche da Maurizio Camanzi, collega di Cremonini e attuale medico di base del paese bolognese. "Giovanni mi prese sotto la sua ala, lo affiancai per un anno nel lavoro e ne nacqua una sincera amicizia. Era un tuttofare, un grande professionista e penso che tutti lo ricorderanno così"