Era il 27 maggio 1999 quando i Lunapop lanciarono "50 Special". Fu un vero trionfo e il singolo restò in vetta alle classifiche per settimane. A 20 anni di distanza quel ritornello/tormentone: "Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi..." è ancora nella nostalgica memoria di molti. E lui, Cesare Cremonini, che con la sua voce lo ha reso magico, si prepara ad un mega tour per festeggiare.