Cesare Cremonini: "Vi svelo i segreti nascosti nelle mie canzoni"

A un anno dall’uscita di "Possibili Scenari", Cesare Cremonini pubblica la versione pianoforte e voce dell’ultimo album di inediti. L'album arriva il 7 dicembre ma è già, a sorpresa, disponibile per il pre order in tutti gli store fisici e digitali e in presave su Spotify. Un progetto questo che ribadisce come le canzoni siano sempre al centro, e in questo disco le mostra in una veste sofisticata ed inedita.