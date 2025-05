Le sfide dell'Europa a 75 anni dalla dichiarazione Schuman | Guarda la terza puntata di "Together #Europa2025"

"A un certo punto, si è deciso di andare avanti sul primo punto, quello del carbone e dell'acciaio, che lentamente è diventato la questione economica europea, e si è deciso di non andare avanti colpevolmente sul secondo corno, quello politico, la politica estera e la difesa. Un corno che non è un orpello, è parte integrante dell'origine del progetto e non è un'origine qualunque. Non si parte dalla politica genericamente intesa per arrivare eventualmente anche alla difesa. Si parte dalla difesa per arrivare alla politica. Questo era il messaggio di De Gasperi, innanzitutto. Peraltro, un messaggio sul quale Spinelli lo sostenne. Purtroppo, la Francia decise di dire di no. Ma non era solo la Francia, era un'idea bassa di cultura politica che purtroppo ancora oggi ci fa pagare un prezzo troppo alto", conclude l'eurodeputato di Forza Italia.