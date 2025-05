Giornata dell'Europa, Metsola, Costa e von der Leyen: "Il nostro lavoro a favore della pace non è terminato"

In occasione della Giornata dell'Europa, i presidenti del Parlamento europeo, Roberta Metsola, del Consiglio europeo, Antonio Costa, e della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta. "Oggi, a Lussemburgo, luogo di nascita di Robert Schuman, celebriamo la storica dichiarazione del 9 maggio 1950, che ha gettato le basi dell'Unione europea come la conosciamo oggi. Settantacinque anni fa, in un continente che emergeva dalle devastazioni della Seconda guerra mondiale, alcuni leader visionari decisero di mettere in comune la produzione e i mercati del carbone e dell'acciaio per garantire una pace duratura in Europa. Il loro impegno - al contempo semplice e rivoluzionario - per sostituire alla rivalità storica una sovranità condivisa attraverso l'integrazione economica e politica, ha spianato la strada a un'era di prosperità, pace, democrazia, solidarietà e cooperazione in Europa. Nel corso del tempo, sempre più Paesi hanno deciso di aderire a un progetto europeo comune, a testimonianza dell'attrattiva dei valori condivisi, della democrazia e dell'unità tra i popoli del nostro continente. Oggi il nostro lavoro a favore della pace in Europa, l'essenza stessa della dichiarazione Schuman, è lungi dall'essere terminato", dichiarano.