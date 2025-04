Che cosa succederebbe con la pace in Ucraina? | Guarda la seconda puntata di "Together #Europa2025"

"Dobbiamo aspirare a diventare il più autonomi possibili, ad avere delle nostre fonti. Non credo solo le rinnovabili, ma penso quella sia la principale leva di autonomia alla quale dobbiamo tendere, anche perché in prospettiva è sicuramente quella che costa di meno. Poi la pace ovviamente è l'auspicio di tutti noi. Spero che sia una pace giusta nei confronti innanzitutto del popolo ucraino, ma non sappiamo quando e come arriverà e non è detto che il giorno dopo si possa tornare a fare affari con la Russia esattamente come prima, io su questo starei molto cauto", dice Gori.