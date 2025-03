Ue, Usa e i dazi | Guarda la prima puntata di "Together #Europa2025"

"Condivido le parole che Mattarella ha espresso nella sua visita in Giappone. In un mondo aperto, abbiamo tutti la possibilità di crescere, in uno governato dal protezionismo entriamo in una fase che può portare a una guerra commerciale molto penalizzante dal punto di vista della crescita e della qualità della vita delle economie locali. È vero che noi possiamo reagire ai dazi di Trump mettendo ulteriori dazi, ma penso anche che dovremmo favorire pure la nostra domanda interna con l'abolizione di un po' di regole che ci sono fra Stati e colmando la carenza di infrastrutture che permette questo. Però, è vero che in qualche modo dobbiamo reagire. Oggi non possiamo pensare di rispondere a queste grandi crisi che abbiamo davanti come singoli Paesi", dichiara Bonafè.