I rapporti tra Italia ed Europa e le nuove sfide dell'Ue | Guarda la quarta puntata di "Together #Europa2025"

Cosa sta facendo l'Unione europea nel settore della medicina e della farmaceutica per migliorare la sua autonomia strategica? - Il nostro corrispondente da Bruxelles Leonardo Panetta ha intervistato Oliver Varhelyi, commissario europeo per la Salute e la politica dei consumatori. Alla domanda su cosa stia facendo l'Unione europea nel settore della medicina e della farmaceutica per migliorare la sua autonomia strategica, il commissario Varhelyi ha risposto dicendo che "Stiamo vivendo un'opportunità unica: l'Ue è ancora un leader nel settore sanitario, per quanto riguarda l'innovazione e anche le terapie disponibili, ma non rimarrà tale a meno che non rafforziamo la nostra competitività globale. Dobbiamo fare di più. Le nuove tecnologie sono proprio dietro l'angolo: basate sui dati sanitari, sull'intelligenza artificiale, sulla biotecnologia, e l'Europa può essere un leader in questo. Se si guarda al rapporto Draghi la conclusione è che forse questa è l'area in cui l'Europa può ancora essere un leader, ma deve investire. Vogliamo ridurre la burocrazia, vogliamo rendere più facile innovare in Europa e produrre le nuove tecnologie e vogliamo creare un hub per queste nuove tecnologie qui in Europa".