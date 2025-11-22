"Nessuno vuole negare che ci sia un percorso su cui bisogna insistere, che è quello della transizione verde, ma la transizione - come dice il termine stesso - richiede un tempo adeguato e soprattutto una credibilità degli strumenti attuativi. Quelli di cui si parla sono due voti nei quali il Partito Popolare Europeo ha inteso lanciare un messaggio, che è stato raccolto anche dai Conservatori e dai Patrioti, e che vuole essere non un rinnegare l'obiettivo ambizioso del Green Deal, che ci vede impegnati tutti a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, ma renderlo pragmatico, credibile. Un Green Deal che ancora oggi paga lo scotto della precedente legislatura dove ci sono state un'impronta e una deriva ideologica. Nessuno vuole fare un passo indietro, ma credo sia doveroso recuperare credibilità nei confronti dei cittadini e del sistema produttivo, ai quali dobbiamo dare degli obiettivi che siano credibili. Faccio riferimento a tutto quello che sta accadendo con l'automotive, in agricoltura. La Due Diligence vuole semplificare, non deregolamentare", ha commentato De Meo.