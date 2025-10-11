Dalla transizione ecologica alla difesa: il futuro dell'Europa | Guarda la quinta puntata (da Strasburgo) di "Together #Europa2025"

"Il tema della sostenibilità non è soltanto una questione ideologica - ha replicato Tinagli -. È una questione economica e anche di competitività internazionale. Il problema di concorrenza cinese deriva dal fatto che la Cina ha iniziato a investire in tecnologie verdi e ambientali molto prima e molto più di noi. Quindi noi ci siamo trovati indietro, ma questo è successo molto prima del Green Deal, purtroppo. Il Green Deal è stato un tentativo di accelerare la transizione e gli investimenti in tecnologie verdi anche in Europa, consapevoli che se non ci fossimo mossi nei tempi accelerando un po' - nel mentre anche gli Stati Uniti si sono mossi - noi rischiavamo di soccombere. Quindi, la sostenibilità ecologica va di pari passo a una sostenibilità economica. Il problema dell'Europa è che rispetto a Cina e Stati Uniti ha poche risorse; il bilancio europeo, infatti, è molto piccolo perché i governi nazionali amano chiamare in causa l'Europa quando hanno bisogno di soldi, ma, quando si tratta di dare all'Europa i poteri e le risorse per fare le politiche economiche-industriali, nessuno vuole fare un passo un po' più avanti".