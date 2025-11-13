Emissioni, sì dell’Europarlamento al taglio del 90% entro il 2040

Il Parlamento europeo ha approvato a Bruxelles la propria posizione sulla revisione della legge europea sul clima, confermando con 379 voti favorevoli, 248 contrari e 10 astensioni l’obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas serra del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990. Il voto definisce ora il mandato dell’Eurocamera per il negoziato con Commissione e Consiglio nell’ambito del trilogo che porterà all’adozione del testo legislativo definitivo. La proposta, sostenuta da un compromesso politico tra Ppe, Socialisti europei, Renew e Verdi, integra una serie di elementi di flessibilità richiesti da diversi Stati membri per rendere meno rigida la traiettoria di riduzione.