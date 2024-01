La Lituania assegna il "Premio Libertà" al Parlamento europeo

Nel suo discorso di ringraziamento, Metsola ha dichiarato che il premio rappresenta per il Parlamento Ue non solo un onore, ma uno stimolo a continuare a ergersi a difensore dei diritti umani e della democrazia, in primo luogo in Ucraina.

"Orgogliosa di accettare il Premio Libertà della Repubblica di Lituania a nome del Parlamento europeo. Ispirerà tutti noi a continuare a difendere l'Europa, i nostri principi democratici e la libertà", ha dichiarato Metsola. "L'Ucraina ha bisogno di una pace vera e giusta basata sulla libertà, la dignità e l'integrità. L'Ucraina deve diventare parte della nostra famiglia per proteggere il suo futuro e rafforzare, allo stesso tempo, la sicurezza di tutti noi", ha aggiunto.

Il Premio - Il Premio Libertà della Repubblica di Lituania viene assegnato ogni anno il 13 gennaio, Giornata dei difensori della libertà, per ricordare gli eventi del 13 gennaio 1991, quando le truppe sovietiche presero d'assalto edifici pubblici lituani, provocando morti e feriti. È stato istituito nel 2011 per onorare individui e organizzazioni che contribuiscono alla difesa dei diritti umani, allo sviluppo della democrazia e alla promozione della cooperazione internazionale per la causa dell'autodeterminazione e della sovranità delle nazioni dell'Europa centrale e orientale.