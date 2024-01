L'euro compie 25 anni, i leader Ue: "Ci ha dato stabilità"

La lettera - "25 anni fa, il 1° gennaio 1999, l'euro entrava in vigore come moneta unica in 11 Stati membri dell'Ue. Ora è al servizio dell'economia e facilita la vita a 350 milioni di persone in 20 Paesi. L'Europa si è sempre basata sulla risoluzione di problemi che i Paesi non potrebbero affrontare da soli. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i leader visionari capirono che l'unico modo per garantire la pace nel nostro continente era unire le nostre economie", hanno scritto i leader Ue, sottolineando come: "Alla fine degli anni '80, mentre l'Europa faceva ulteriori passi avanti per rinforzare il suo mercato unico, il sogno di una moneta unica è diventato un progetto. E 25 anni fa – il 1° gennaio 1999 – quel progetto diventava realtà".

"L'euro ha reso la vita più semplice ai cittadini europei, che possono facilmente confrontare prezzi, scambi commerciali e viaggi. Ci ha dato stabilità, proteggendo la crescita e l'occupazione in mezzo a una serie di crisi. E l'emissione della seconda valuta più importante del mondo ci ha dato maggiore sovranità in un mondo turbolento. Non sorprende quindi che, dalla sua fondazione, l'area dell'euro sia cresciuta da 11 a 20 Paesi", hanno aggiunto.

"Nel corso degli anni ci sono state sfide enormi, comprese le domande sul futuro dell'euro stesso. Ma ogni volta abbiamo trovato le risposte giuste. In risposta alla crisi finanziaria globale e alla crisi del debito sovrano, ad esempio, abbiamo istituito misure di salvaguardia come il sistema armonizzato di vigilanza e risoluzione nel settore bancario o il Meccanismo europeo di stabilità. Oggi, il sostegno alla moneta unica tra i cittadini dell'area euro è vicino a livelli record. Ma il nostro lavoro non è finito. Perché oggi ci troviamo di fronte a nuove sfide che i Paesi non possono affrontare da soli e le persone cercano risposte nell'Europa", hanno proseguito.

"Siamo di fronte a crescenti tensioni geopolitiche, non ultima la guerra illegale della Russia contro l'Ucraina, che richiede decisioni collettive coraggiose. Siamo di fronte a una crisi climatica in accelerazione che possiamo risolvere solo insieme: le emissioni di carbonio non si fermano ai confini. E ci troviamo di fronte a sfide senza precedenti per la nostra competitività provenienti dalle politiche energetiche e industriali in altre parti del mondo. Ciò significa che questioni come la difesa, così come le transizioni verde e digitale, sono diventate questioni urgenti di interesse comune", hanno evidenziato i leader Ue.

Diverse le soluzioni citate: "costruire una vera unione dei mercati dei capitali, utilizzare strumenti e politiche europei per fortificare la nostra competitività e sicurezza, ad esempio rafforzando le strutture esistenti attraverso regole fiscali rinnovate e un'unione bancaria più solida. E portare la moneta unica nell'era digitale, preparando le basi per un potenziale euro digitale".

"I cittadini europei sanno che il mondo sta cambiando. E capiscono che l'unione fa la forza. Circa due terzi degli europei sono convinti che l'Ue sia un baluardo di stabilità. Mostriamo loro quindi che l'Europa può dare forma a questo cambiamento e soddisfare le loro aspettative. Ciò richiederà ambizione e perseveranza. E bisognerà riconoscere che non tutti gli obiettivi possono essere raggiunti immediatamente. La lezione dell'integrazione europea è che dobbiamo compiere i passi che abbiamo davanti quando si presenta il momento. Gli altri Passi seguiranno quando i tempi saranno maturi. Come osservò una volta lo scrittore francese Anatole France: 'Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare; non solo pianificare, ma anche credere'. I primi 25 anni dell'euro hanno dimostrato quanto possa avere successo un sogno. Ma mentre il mondo intorno a noi cambia, la nostra azione dimostra che un'Europa unita fornisce le risposte di cui gli europei e il mondo hanno bisogno", hanno concluso.