David Sassoli, Metsola a due anni dalla scomparsa: "Simbolo europeo di solidarietà e coraggio"

"Continuiamo a lavorare per l'Europa in cui credeva: un'Europa unita e di speranza", ha aggiunto

"Voglio ricordare il mio predecessore David Maria Sassoli come simbolo europeo di solidarietà e coraggio. Continuiamo a lavorare per l'Europa in cui credeva: un'Europa unita e di speranza. Grazie David", ha scritto su X.

L'evento a Esperienza Europa - A Roma, presso Esperienza Europa, uno spazio dedicato proprio all'ex presidente del Parlamento europeo scomparso l'11 gennaio 2022, si è tenuto un evento in ricordo di Sassoli, in cui gli studenti hanno letto alcuni brani dei suoi discorsi da presidente del Parlamento europeo per riflettere sul suo contributo alla politica europea e mantenere viva la sua memoria.

All'incontro hanno partecipato Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo; Carlo Corazza, direttore Parlamento europeo in Italia; Antonio Parenti, direttore Rappresentanza in Italia della Commissione europea, e Luca Nitiffi, Parlamento europeo, consigliere politico del Presidente David Sassoli.

"Ricordo David Sassoli come una figura luminosa, con alta capacità di visione e di riforma. Rappresenta la politica come strumento al servizio di tutti. David c'era sempre. Per voi ragazzi questa memoria indichi la strada che dobbiamo percorrere e il vostro futuro", ha commentato Picierno.

"David Sassoli credeva in un'Europa aperta, capace di avvicinarsi ai giovani. Esperienza Europa a lui intitolata fa vivere la democrazia europea. Il modo più efficace di ricordarlo è continuare la sua stagione di riforme per un'Europa più efficace e vicina ai cittadini", ha detto Corazza