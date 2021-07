"Tgcom24Tour", Micciché: "Dopo il Covid bisognava ripartire al meglio per cui abbiamo cambiato look al Palazzo dei Normanni"

In occasione della tappa a Palermo di "Tgcom24Tour", Paolo Liguori ha incontrato Gianfranco Micciché, presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, all'interno dello splendido Palazzo dei Normanni, sede del parlamento regionale. "Dopo il Covid bisognava ripartire al meglio. Per cui abbiamo cambiato il look del Palazzo e restaurato tutto quello che c'era da restaurare. Ripartiamo con un'offerta culturale", spiega Micciché, che poi aggiunge: "Un mese fa non c'era praticamente nessuno, ora abbiamo visto che è esploso il turismo".