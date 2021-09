"Il Salone / la Città" - "Il Salone / la Città" (4-12 settembre) racconta le produzioni culturali più significative realizzate dal Salone del Mobile in città, dal 1961 ad oggi. Una serie di mostre, progetti e installazioni che hanno coinvolto nomi di primo piano, segnando la storia della manifestazione e del design italiano. L'esposizione affronta diverse tematiche chiave: l'artigianato, le prime esplorazioni sul concetto di "mobile", i grandi maestri, la nascita dello "stile italiano", il tema dell'abitare, la cultura del cibo, l'ecologia e la finitezza delle risorse.

"Carlo Mollino. Allusioni Iperformali" - "Carlo Mollino. Allusioni Iperformali" (4 settembre - 7 novembre) presenta gli arredi di Casa Albonico realizzati tra il 1944 e il 1946 da Carlo Mollino, figura unica del design e dell'architettura italiani. Triennale Milano espone queste opere che permettono di rileggere il suo percorso ed evidenziarne alcuni aspetti non ancora approfonditi: l'ossessione per la forma, il legame con il secondo Futurismo, fino agli interessi per la fisica e l'aerodinamica. Gli arredi sono stati acquisiti dal Ministero della cultura e concessi in comodato a Triennale Milano.

Oltre a queste due esposizioni, Triennale Milano presenta "Fittile. L'artigianato artistico italiano nella ceramica contemporanea" (4 settembre - 31 ottobre), in collaborazione con Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, e "All Things in Nature. In viaggio alle origini dell'universo e del design" (4 - 10 settembre 2021).