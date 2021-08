Gruppo Arena, leader della distribuzione organizzata in Sicilia

Qualità, innovazione, freschezza, convenienza, profondità assortimentale e valorizzazione dei prodotti enogastronomici siciliani sono i principali punti di forza del Gruppo Arena , una delle eccellenze siciliane che abbiamo incontrato durante la tappa a Palermo di "Tgcom24Tour" - il nuovo format itinerante di Tgcom24 che porta l'informazione economica sul territorio - che opera nell'ambito della Distribuzione Organizzata in Sicilia e in provincia di Reggio Calabria . Fondato a Valguarnera Caropepe (Enna) nel 1976 dai fratelli Gioacchino e Cristofero Arena, oggi con una rete di oltre 180 punti vendita ad insegna Decò e SuperConveniente e più di 2600 collaboratori, oltre l'indotto, è leader assoluto nel territorio siciliano.

In Sicilia, il Gruppo Arena è leader di mercato con una quota del 25% e un fatturato che ha superato 1 miliardo di euro. Guidato dal direttore generale Giovanni Arena, ha un programma di espansione che punta, insieme a Claudio Messina Ad del Gruppo Multicedi, a fatturare con l’insegna Decò, oltre 2.5 miliardi di euro nel 2021, con circa 700 punti di vendita ed una quota di mercato nazionale pari al 2.5%.



La strategia del Gruppo Arena è coprire, in maniera trasversale, tutte le fasce del mercato.

L'insegna SuperConveniente, che non è esattamente un discount, ha l'obiettivo di ridurre le distanze sociali nei consumi alimentari che caratterizzano il panorama siciliano attuale, presentandosi al mercato come un supermercato molto conveniente.

L'insegna Decò, invece, core business del Gruppo, sia dal punto di vista dimensionale sia qualitativo, offre servizi innovativi e tecnologici che rendono ancora più semplice e diretta l'esperienza d'acquisto, enfatizzando la territorialità e coniugando l’alta qualità dei prodotti con una proposta di prezzi molto convenienti tutti i giorni.

L'emergenza Covid - Per rispondere all'emergenza sanitaria da Covid-19, il Gruppo ha implementato una task force composta da manager del gruppo, da consulenti esterni, esperti di mercato, di statistica e di scenari macroeconomici per rispondere con strategie operative idonee al mutamento del panorama sociale e quindi dei consumi in Sicilia.

La piattaforma e-commerce "Decò a Casa" - Alla fine del 2020, Arena ha lanciato inoltre la piattaforma e-commerce "Decò a Casa" che ha avuto una ricaduta immediatamente positiva con numeri che hanno superato le previsioni di acquisto e che si colloca come il servizio di spesa online più utilizzato in Sicilia.