Dagli Oscar al Festival di Venezia: il 2019 è stato un anno di grandi eventi... spettacolari

Sorprese, conferme e trionfi hanno caratterizzato i palcoscenici più importanti durante il 2019. E' stato senza dubbio l'anno di Rami Malek , che ha interpretato Freddie Mercury sul grande schermo in "Bohemian Rhapsody": per lui doppietta da incorniciare ai Golden Globe e agli Oscar. Tra gli altri protagonisti Joaquin Phoenix e "Joker", la giovanissima Billy Eilish, Taylor Swift, Carbi B .

L'anno cinematografico è partito a gennaio con i Golden Globe che hanno premiato la musica: "Bohemian Rhapsody" ha vinto come miglior film drammatico mentre Rami Malek è stato premiato come miglior attore. Alla popstar Lady Gaga la statuetta per la miglior canzone. Agli Oscar invece "Green Book" di Peter Farrelly ha sbaragliato la concorrenza di pellicole più accreditate (con Mahershala Ali, miglior attore non protagonista).

Alla 72esima edizione del Festival di Cannes "Parasite" del sudcoreano Bong Joon-ho ha iniziato un 2019 d'oro. Dopo la Palma d'Oro è arrivato anche il plauso della critica internazionale che lo stanno portando come favorito per i Golden Globe e gli Oscar 2020. La Mostra del cinema di Venezia ha visto la vittoria di "Joker" con Joaquin Phoenix. A Polanski e il suo "J'Accuse" il gran Premio della Giuria. Luca Marinelli ha vinto la Coppa Volpi come migliore attore per "Martin Eden".

In ambito musicale invece Childish Gambino con "This is America" è stato il re incontrastato della 61esima edizione dei Grammy, con 5 statuette. CArdi B è entrata nella storia: prima donna a vincere pe run album rap. Invece nell'edizione 2019 degli Mtv Ema sono usciti vincitori Billie Eilish, premiata per la miglior canzone ("Bad Guy") e come miglior rivelazione, e Taylor Swift che ha vinto la statuetta per il migliore video con "Me!".

