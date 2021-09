Magia di luci all'Orto Botanico di Brera: il design spiega il ruolo delle foreste nel contrasto al cambiamento climatico

L’Orto Botanico di Brera, a Milano, è protagonista del Fuorisalone 2021 con "Natural Capital", l’installazione progettata dallo Studio Carlo Ratti Associati per Eni nell'ambito della mostra di Interni "Creative Connections". Il progetto vuole accrescere la consapevolezza dei visitatori sul ruolo delle foreste nel contrasto al cambiamento climatico. Natural Capital, che si estende per oltre 500 metri quadrati, mostra la CO2 catturata e accumulata dalle diverse specie presenti nell’Orto Botanico di Brera e i rischi derivanti dalla deforestazione, tra le prime cause di aumento della CO2 in atmosfera.