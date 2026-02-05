Milano-Cortina, oggi l'arrivo della fiamma in piazza Duomo: orari, strade chiuse e percorso

Per l'inizio - almeno quello ufficiale - delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è ormai una questione di ore. Alle 20 di venerdì 6 febbraio lo stadio di San Siro ospiterà la cerimonia inaugurale dell'evento invernale più atteso. Oggi sarà invece l'ultima tappa del lunghissimo viaggio durante il quale la torcia olimpica, in mano a 10.001 tedofori, ha percorso oltre 12mila chilometri, attraversando tutte e 63 le province italiane. Da Achille Lauro a Snoop Dogg passando per Francesco Bagnaia e Jasmine Paolini, anche i nomi più celebri dello sport e della musica mondiale hanno prestato il loro braccio al fuoco sacro dello sport. Fino a portarlo, nel tardo pomeriggio di oggi, sotto la Madonnina del Duomo di Milano.