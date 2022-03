Strasburgo, alla plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa una delegazione di ucraini

"Quella in corso non è un tragedia per l'Ucraina ma per tutta la famiglia europea, il mio Paese è in rovina e coperto di sangue ma non cederà, poiché siamo un popolo forte e unito". Così Bozhena Boriak, una delle cittadine ucraine sfollate in Europa e intervenute alla plenaria. "L'Europa è a un crocevia, scelga di salvare le vite o la sua stabilità economica. Qui a Kiev dal cielo ogni giorno piove morte, nulla è al sicuro, serve una No Fly Zone per salvare vite, per salvare i nostri bambini", ha detto invece Dmytro Sherembey, intervenuto in videocollegamento.